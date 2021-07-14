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Кардиолог Хорошев объяснил пользу кофе для организма человека
Общество
Кардиолог Хорошев объяснил пользу кофе для организма человека
pixabay.com

Москва, 14 июля. Ежедневное употребление кофе в умеренных количествах может оказать положительное влияние на организм.

Однако стоит знать о безопасном количестве этого напитка. Так, употреблять следует не более двух-трех чашек в день, заявил сердечно-сосудистый хирург, врач-кардиолог Владимир Хорошев.

По его словам, кофе обладает мощным тонизирующим эффектом и является полезным особенно по утрам. Кроме того, напиток способствует выведению из организма патогенных клеток, пишет «Москва 24».

Однако медик перечислил болезни, при которых от кофе лучше вовсе отказаться. Например, это касается людей, перенесших инсульт, обширный инфаркт миокарда, а также страдающих от артериального давления.

Кроме того, от кофе следует воздержаться в жаркую погоду. Дело в том, что он приводят к обезвоживанию, предупредила диетолог Маргарита Макуха.

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