Брюссель, 14 июля. Объем поставок российского газа в Евросоюз через территорию Белоруссии в первом квартале 2021 года вырос на четверть, говорится в отчете Еврокомиссии.

Общий объем поставок по этому направлении по итогам первых трех месяцев текущего года составил 10 млрд кубометров. При этом экспорт газа по «Северному потоку» сократился на 1%, до 15 млрд кубометров, а транзит через Украину — на 7%, до 8 млрд кубометров.

«Северный поток» стал основным путем экспорта газа из РФ в страны ЕС в первом квартале года. Однако его доля в общем импорте трубопроводного газа в Европе сократилась за год с 45% до 41%. На белорусский транзит пришлось 29% поставок по сравнению с 25% годом ранее. Доля транзита через Украину упала с 26% до 22%.

Как ранее отметил журналист Сергей Савчук, поражение «Газпрома» из-за отказа от дополнительных мощностей украинского транзита оказалось мнимым. По его мнению, российская компания выиграет в долгосрочной перспективе.