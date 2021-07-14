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Врач назвал лучшую российскую вакцину от коронавируса для аллергиков
Общество
Врач назвал лучшую российскую вакцину от коронавируса для аллергиков
Global Look Press  /  Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Москва, 14 июля. Советы и рекомендации по вакцинации от COVID-19 аллергикам озвучила руководитель центра аллергологии и иммунологии ГКБ №7 Казани Гузель Закирова.

Лучшим препаратом для вакцинации пациентов с аллергией является «Спутник V», заявила Закирова. По ее словам, в этом препарате отсутствуют белковые включения и пептиды.

«В целом там мало компонентов, а для аллергиков чем проще состав, тем лучше», — поделилась специалист Закирова.

Меньше всего для таких пациентов подходит препарат «КовиВак», поделилась эксперт. Она также напомнила, кому противопоказана вторая прививка от коронавируса. Если после первого укола у человека наблюдались гипертермия и судороги, от второй инъекции лучше отказаться. Вдобавок к этому, прививаться не стоит и людям с тяжелыми осложнениями.

Вакцинация подростков от COVID-19 должна начаться до 20 сентября. Как сообщалось ранее, об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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закирова коронавирус covid19
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