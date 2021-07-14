Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 14:47
14:45
Происшествия
Московские правоохранители возбудили еще одно дело о поддельных медотводах от вакцинации
14:45
Общество
Стало известно, какие фестивали отменили в Крыму в июле из-за ситуации с COVID-19
14:43
Весь мир
ОАЭ и Саудовская Аравия достигли соглашения по добыче нефти в рамках ОПЕК+
14:42
Происшествия
Защищающий Сапегу и Дудникова белорусский адвокат сообщил о проблемах
14:41
Общество
Реконструкция музыкального училища имени Чайковского в Крыму обошлась в 70 миллионов
14:40
Общество
Биолог опроверг популярный миф о побочных эффектах после вакцинации от COVID-19
14:39
Экономика
Путин: ВЭБ.РФ поддержал проекты стоимостью почти 9,5 трлн рублей
14:39
Шоу-бизнес
Покровский посвятил нецензурную песню конфликту с Биланом
14:37
Происшествия
Молодую мать обвинили в гибели трех ее малолетних детей при пожаре на Сахалине
14:33
Весь мир
Оппозиция Венесуэлы призвала начинать «протесты как на Кубе»
Все новости

Шестилетний волгоградец гулял с украденными 300 тыс. рублей в кармане

  /   Обновлено: 14 июля 2021 14:15
Происшествия
Шестилетний волгоградец гулял с украденными 300 тыс. рублей в кармане
pixabay.com

Волгоград, 14 июля. Участковый обнаружил на остановке ребенка, который ушел из дома и взял с собой 275 тысяч рублей. Деньги он забрал у бабушки.

Мальчика остановили на улице Буханцева в Ворошиловском районе. Полицейский заметил, что ребенок находится без взрослых. Из его кармана виднелись пять тысяч рублей.

При разговоре несовершеннолетний не смог рассказать, как он оказался без родителей. Позже полицейские доставили мальчика в отдел, где выяснилось, что он проживает с бабушкой-опекуном, с двумя сестрами и братом.

Юного волгоградца вернули семье. По словам бабушки, она не заметила отсутствие внука. Деньги, которые он взял, предназначались для ремонта.

Подросток пропал при восхождении на гору Фалаза в Приморском крае. Мальчик отстал от детской туристической группы, когда юные походники уже спускались с вершины. В составе группы находилось 50 детей и 6 взрослых, сообщало Deita.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Шестилетний волгоградец гулял с украденными 300 тыс. рублей в кармане
волгоград полиция украл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru