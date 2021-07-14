Шестилетний волгоградец гулял с украденными 300 тыс. рублей в кармане

Волгоград, 14 июля. Участковый обнаружил на остановке ребенка, который ушел из дома и взял с собой 275 тысяч рублей. Деньги он забрал у бабушки.

Мальчика остановили на улице Буханцева в Ворошиловском районе. Полицейский заметил, что ребенок находится без взрослых. Из его кармана виднелись пять тысяч рублей.

При разговоре несовершеннолетний не смог рассказать, как он оказался без родителей. Позже полицейские доставили мальчика в отдел, где выяснилось, что он проживает с бабушкой-опекуном, с двумя сестрами и братом.

Юного волгоградца вернули семье. По словам бабушки, она не заметила отсутствие внука. Деньги, которые он взял, предназначались для ремонта.

Подросток пропал при восхождении на гору Фалаза в Приморском крае. Мальчик отстал от детской туристической группы, когда юные походники уже спускались с вершины. В составе группы находилось 50 детей и 6 взрослых, сообщало Deita.