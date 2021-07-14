Сомалийки через гендерные квоты стремятся к половому равенству в парламенте

Могадишо, 14 июля. Власти страны по настоянию международного сообщества пытаются укрепить роль женщин на политической арене. Однако многие сомалийки, которые планируют баллотироваться на предстоящих выборах в законодательные органы, на фоне отсутствия гарантий защиты скептически относятся к такой возможности.

Пять федеративных регионов проголосуют за 54 членов Сената 25 июля, а 275 представителей Народной палаты с 10 августа по 10 сентября изберут племена.Планируется, что женщины займут 30% мест.

«Одержимость отсутствием гарантий стала призраком, который преследует сомалиек на каждых выборах, несмотря на выделение определенной квоты в списках как народной, так и палаты старейшин парламента», — сказала политик Наима Ибрагим.

По ее словам, баллотируясь в Сенат второй раз подряд по гендерной квоте,все равно заметны препятствия со стороны коллег-мужчин, которые стремятся занять место. Поэтому сомалийки пытаются увеличить долю в парламенте до 50% и отмечают, что патриархальная культура, преобладающая в обществе, привела к половой дискриминации на политической арене.

Депутат Амина Мохаммед Абди добавила, что женская квота постепенно сокращает гендерный разрыв, но не устраняет препятствия, связанные с неосведомленностью сомалиек и отказом от традиционного лидерства мужчин в политической и социальной жизни.

Старейшина племени Ахмед Осман подчеркнул, что в палатах парламента начали голосовать за женщин не по выбору граждан африканской страны, а под давлением международного сообщества, которое не учло чувствительность этого вопроса в формате общепринятых традиций.

По его словам, клановая система, на основе которой племена разделяют политические позиции, затрудняет участие сомалиек в выборах, поскольку они сталкиваются с укоренившимися культурными проблемами. Мужчины независимо от академической и профессиональной квалификации — основа, что подчеркивает их значимость во многих ролях, а женщины могут заботиться о доме и детях, но не обо всем племени.

Активистка Сафия Осман напомнила о необходимости финансировать избирательные кампании и освещать достижения в политической жизни, поэтому, по ее мнению, экономический фактор — одно из первых препятствий, с которыми сталкиваются кандидаты в парламент. Кроме того, немаловажна и огромная ответственность, которую женщины чувствуют по отношению к обществу, заставляющая их нести семейное бремя.

Мужчины получают деньги, например, от клана, поэтому отсутствие поддержки и финансирования ограничивает возможности сомалиек в политической жизни. Однако Консультативная конференция по выборам в парламент пошла на уступки и снизила регистрационный сбор для женщин на 50% или до 10 тысяч фунтов стерлингов (более миллиона рублей).