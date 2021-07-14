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Сотрудника олимпийской сборной России госпитализировали с COVID-19

  /   Обновлено: 14 июля 2021 14:11
Спорт
Сотрудника олимпийской сборной России госпитализировали с COVID-19
olympic.ru  /  Пресс-служба Олимпийского комитета России

Токио, 14 июля. Сотрудника олимпийской сборной России госпитализировали в японском городе Мунаката с коронавирусом нового типа. Новость об этом сообщили японские СМИ.

Российская сборная прибыла в Японию, где проходит усиленную подготовку к предстоящей Олимпиаде. По информации издания Kyodo положительный результат теста на коронавирус получил 50-летний массажист российских регбисток.

В настоящий момент подробности состояния члена российской делегации неизвестны. Издание Jiji отмечает, что сотрудник не поддерживал близких контактов со спортсменами. Однако регбисток изолировали в связи с этим на два дня.

В течение пары дней спортсменки будут сдавать тест на коронавирус нового типа, в случае отрицательных результатов с них снимут все ограничения.

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олимпиада российская сборная короанвирус
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