Сотрудника олимпийской сборной России госпитализировали с COVID-19

Токио, 14 июля. Сотрудника олимпийской сборной России госпитализировали в японском городе Мунаката с коронавирусом нового типа. Новость об этом сообщили японские СМИ.

Российская сборная прибыла в Японию, где проходит усиленную подготовку к предстоящей Олимпиаде. По информации издания Kyodo положительный результат теста на коронавирус получил 50-летний массажист российских регбисток.

В настоящий момент подробности состояния члена российской делегации неизвестны. Издание Jiji отмечает, что сотрудник не поддерживал близких контактов со спортсменами. Однако регбисток изолировали в связи с этим на два дня.

В течение пары дней спортсменки будут сдавать тест на коронавирус нового типа, в случае отрицательных результатов с них снимут все ограничения.