Песков указал на отсутствие межнациональных проблем в России

Москва, 14 июля. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал состояние межнациональных отношений в стране.

Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Песков отмечает, что в России отсутствуют проблемы, возникающие между национальностями.

«Не фиксируем проблем в этой сфере — кроме текущих обычных бытовых, которые есть в любой точке земного шара», — сообщил Песков.

Представитель Кремля добавил, что в основном те конфликты, которые происходят, носят бытовой характер. Об этом пишет ТАСС.