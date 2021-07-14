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Песков указал на отсутствие межнациональных проблем в России

  /   Обновлено: 14 июля 2021 14:02
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Политика
Песков указал на отсутствие межнациональных проблем в России
Prt Scr youtube.com  /  Life Новости

Москва, 14 июля. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал состояние межнациональных отношений в стране.

Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Песков отмечает, что в России отсутствуют проблемы, возникающие между национальностями.

«Не фиксируем проблем в этой сфере — кроме текущих обычных бытовых, которые есть в любой точке земного шара», — сообщил Песков.

Представитель Кремля добавил, что в основном те конфликты, которые происходят, носят бытовой характер. Об этом пишет ТАСС.

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