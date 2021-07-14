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Двое осужденных сбежали из колонии-поселения под Иркутском
Происшествия
Двое осужденных сбежали из колонии-поселения под Иркутском
http://www.10.fsin.su

Иркутск, 14 июля. В поселке Улькан Иркутской области двое заключенных совершили побег из колонии-поселения, сообщили в региональном ГУ ФСИН.

Силовики оперативно задержали одного из беглецов. Ведется розыск второго соучастника побега — Евгения Гизатулина. Его отличительными внешними чертами является высокий лоб, залысины, на левом плече множественные крупные шрамы и тату с куполом и летучей мышью. Заключений был одет в синий плащ, черный спорткостюм и кроссовки.

Недавно в Новосибирске из колонии сбежали два зека. Отсутствие осужденных заметили во время плановой проверки.

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