Двое осужденных сбежали из колонии-поселения под Иркутском

Иркутск, 14 июля. В поселке Улькан Иркутской области двое заключенных совершили побег из колонии-поселения, сообщили в региональном ГУ ФСИН.

Силовики оперативно задержали одного из беглецов. Ведется розыск второго соучастника побега — Евгения Гизатулина. Его отличительными внешними чертами является высокий лоб, залысины, на левом плече множественные крупные шрамы и тату с куполом и летучей мышью. Заключений был одет в синий плащ, черный спорткостюм и кроссовки.

Недавно в Новосибирске из колонии сбежали два зека. Отсутствие осужденных заметили во время плановой проверки.