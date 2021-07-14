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Эльза Хоск похвасталась самым красивым купальником этого лета
Общество
Эльза Хоск похвасталась самым красивым купальником этого лета
Global Look Press  /  face to face / Instagram

Нью-Йорк, 14 июля. Шведская модель Эльза Хоск похвасталась купальником, который может удивить всех, кто есть на пляже в разгар лета.

Идеальный купальник найти сложно, но некоторым это удается. Модель на своей странице в Instagram выложила снимок в алом бикини, состоящем из перевернутого верха и трусиков, на которых прикреплена объемная распустившаяся 3D-роза. Образ супермодель дополнила красной панамой. Нельзя не согласиться с тем, что такой купальник — наверное, один из самых красивых в этом сезоне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by elsa hosk (@hoskelsa)

Шведская модель Эльза Хоск — одна из ангелов Victoria Secret. Она входит в топ самых сексуальных фотомоделей мира. У нее внушительный модельный опыт и привлекательные параметры фигуры.

Эльза родилась в 1988 году в Стокгольме. Карьеру фотомодели девушка начала в 14 лет. Параллельно она занималась баскетболом, играя в школьной сборной.

Благодаря росту в 178 сантиметров девушке еще в детстве пророчили успешную модельную карьеру. Причем не только родители, но и учителя, тренеры. 

Эльза долго разрывалась между модельным бизнесом и спортом. В итоге она переехала в Нью-Йорк и стала фотомоделью. 

В Victoria Secret девушка попала в 2011 году, а в 2016 Хоск уже открыла ежегодное грандиозное шоу моды своим выходом. 

Фотомодель по-прежнему сотрудничает с известным брендом нижнего белья, часто появляясь на обложках престижных изданий моды. Она соперничает с супермоделью Роми Стрейд, которая очень похожа на Хоск, но моложе ее на несколько лет.

Ранее сообщалось, как американская супермодель Кара Делевинь пришла на показ Dior в пиджаке на голое тело.

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