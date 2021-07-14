Эксперты описали возможную реакцию Запада на заигрывания Киева с Пекином

После встречи с Ангелой Меркель Владимир Зеленский 13 июля впервые провел телефонный разговором с лидером КНР Си Цзиньпином и предложил китайским инвесторам поучаствовать в реализации ряда экономических проектов. Стороны также договорились заключить соглашение о безвизовых поездках между Украиной и Китаем.

Политологи Владимир Джаралла и Владимир Корнилов в беседе с ФАН разошлись во мнениях по поводу возможной реакции Запада, регулярно заявляющего о китайской угрозе, на переговоры лидеров двух стран.

Новостное агентство «Харьков». /

«На Западе знают, что контролируют Киев»

По словам Джараллы, реакцию Запада на разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина предугадать несложно — она будет насмешливо-спокойной.

«Все будет зависеть от того, что последует за словами: будут ли какие-то реальные действия, реальные шаги, — подчеркнул крымский политолог. — На Западе прекрасно знают, что полностью контролируют Украину и, если вдруг украинскому президенту захочется поиграть самостоятельно, ему немедленно дадут по ручкам, а точнее — заберут у него из рук телефонную трубку и положат ее на место. Я думаю, что здесь мы можем спокойно наблюдать развитие событий именно в этом направлении».

Политолог добавил, что над состоявшимся разговором можно лишь посмеяться, если вспомнить о конфликте Украины и КНР, связанном с делом «Мотор Сич», когда китайские инвесторы потеряли вложенные в предприятие средства из-за давления США на украинские власти.

«Понятно, что подобная ситуация вызвала возмущение у китайской стороны, — пояснил собеседник ФАН. — Но судя по опубликованным материалам беседы, звонок господина Зеленского вообще не затрагивает эту тему».

В заключение Владимир Джаралла выразил мнение, что украинские власти решили стать самостоятельными и попытались сыграть на противоречии между Западом и Китаем на фоне движения американской дипломатии на российском направлении.

«Правда, это достаточно смешно звучит уже с самого начала, — продолжил политолог. — Мы еще не знаем, как оцениваются произошедшие переговоры со стороны Китая. Только после этого можно будет понять более-менее детально, что же там было. Тем самым перед нами очередной акт украинской власти, который не только не добавил ей сил, но лишь ослабил ее позиции и еще сильнее продемонстрировал, что нынешний президент, как и вся его команда, не просто слабые политики, но и те, кого всерьез принимать не стоит».

wikipedia.org / Global Look Press / Palácio do Planalto / CC BY-SA 4.0 / Pravda Komsomolskaya

«Первый звонок Зеленского в Китай»

В свою очередь, политолог Владимир Корнилов не видит в телефонной беседе лидеров Украины и Китая какого-либо «демарша» со стороны Киева, который мог бы задеть его западных партнеров.

«Китай и Украина много лет договариваются о безвизовом режиме. Что же касается звонка Си, то есть ли вообще лидеры стран, которые не звонят в Китай? Как раз недавно один из европейских институтов проанализировал звонки, официально сделанные офисом Зеленского и президентом лично, за два с лишним года его правления, — сообщил эксперт. — Выяснилось, что он звонил буквально всем лидерам основных государств, но не сделал ни одного звонка в Китай».

По словам Корнилова, удивительно, что Зеленский ранее не удосужился хотя бы формально позвонить в страну, которая сейчас занимает первое место по товарообороту с Украиной. Политолог предположил, что, увидев недоуменную реакцию наблюдателей, украинский президент решился на это.

Напомним, что 13 июля после встречи с Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский впервые провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны обсудили борьбу с коронавирусом, вопросы экономического сотрудничества и положение Украины на мировой арене. Лидеры стран также договорились заключить соглашение о безвизовых поездках между Украиной и Китаем.

Владимир Зеленский особенно подчеркнул китайскую помощь в вакцинации населения Украины, а также назвал Пекин «торгово-экономический партнером №1» Киева. В свою очередь, Си Цзиньпин заявил о поддержке курса на независимость, избранного украинским народом, об уважении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее Владимир Корнилов высмеял Зеленского, пошутившего над статьей Путина про Украину.