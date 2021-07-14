Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 14:46
14:45
Происшествия
Московские правоохранители возбудили еще одно дело о поддельных медотводах от вакцинации
14:45
Общество
Стало известно, какие фестивали отменили в Крыму в июле из-за ситуации с COVID-19
14:43
Весь мир
ОАЭ и Саудовская Аравия достигли соглашения по добыче нефти в рамках ОПЕК+
14:42
Происшествия
Защищающий Сапегу и Дудникова белорусский адвокат сообщил о проблемах
14:41
Общество
Реконструкция музыкального училища имени Чайковского в Крыму обошлась в 70 миллионов
14:40
Общество
Биолог опроверг популярный миф о побочных эффектах после вакцинации от COVID-19
14:39
Экономика
Путин: ВЭБ.РФ поддержал проекты стоимостью почти 9,5 трлн рублей
14:39
Шоу-бизнес
Покровский посвятил нецензурную песню конфликту с Биланом
14:37
Происшествия
Молодую мать обвинили в гибели трех ее малолетних детей при пожаре на Сахалине
14:33
Весь мир
Оппозиция Венесуэлы призвала начинать «протесты как на Кубе»
Все новости

Регбисток олимпийской сборной России изолировали в Японии

  /   Обновлено: 14 июля 2021 14:40
Спорт
Регбисток олимпийской сборной России изолировали в Японии
pixabay.com  /  birgl

Токио, 14 июля. Игроков российской сборной по регби изолировали в Японии.

Регбистки попали в изоляцию на территории Японии, так как у массажиста команды обнаружили коронавирусную инфекцию.

Олимпийские игроки будут находиться в изоляции два дня. Отмечается, что в течение пары дней команде будут делать тесты. В случае отрицательных результатов спортсменов снимут с ограничительного режима.

Случай заболевания не привел к угрозе снятия всей женской команды с турнира по регби на Олимпийских играх в столице Японии.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Регбисток олимпийской сборной России изолировали в Японии
япония олимпийские игры регби COVID-19
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru