Регбисток олимпийской сборной России изолировали в Японии

Токио, 14 июля. Игроков российской сборной по регби изолировали в Японии.

Регбистки попали в изоляцию на территории Японии, так как у массажиста команды обнаружили коронавирусную инфекцию.

Олимпийские игроки будут находиться в изоляции два дня. Отмечается, что в течение пары дней команде будут делать тесты. В случае отрицательных результатов спортсменов снимут с ограничительного режима.

Случай заболевания не привел к угрозе снятия всей женской команды с турнира по регби на Олимпийских играх в столице Японии.