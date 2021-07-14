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Названа причина взрыва у саудовской авиабазы, на которой размещены военные из США
Весь мир
Названа причина взрыва у саудовской авиабазы, на которой размещены военные из США
flickr.com/US Air Force  /  U.S. Air Force Photo/Master Sgt. Ben Bloker

Эр-Рияд, 14 июля. Власти Саудовской Аравии объявили о том, что взрыв неподалеку от авиабазы имени принца Султана произошел из-за детонации в хранилище утилизированных боеприпасов.

Ранее в интернете появились видеозаписи, на которых видны вспышки, выстрелы и дым в пустыне к юго-востоку от Эр-Рияда.

По словам пресс-секретаря министерства обороны королевства бригадного генерала Турки Аль Малики, взрыв произошел в районе города Хардж в 05:10 утра по местному времени и не привел к потерям и каким-либо повреждениям. Причиной, как сообщается, стала самопроизвольная детонация, сейчас на месте происшествия работают специалисты.

В настоящее время на территории указанной авиабазы расквартированы около 2 500 солдат ВС США из числа летно-технического состава и расчетов батарей ПРО «Патриот», обеспечивающих защиту от угроз со стороны Ирана.

Представитель отдела по связям с общественностью ВВС США капитан Рэйчел Буитраго сообщила, что ни один американский солдат не пострадал от взрыва, и выразила готовность помочь королевству в случае необходимости.

База активно использовалась Соединенными Штатами в ходе проводимых на Ближнем Востоке операций — таких, например, как «Несокрушимая свобода». Изначально размер гарнизона составлял около 700 человек, однако в конце 2019 года после атак иранских БПЛА на саудовские нефтяные объекты сюда были переброшены до 2000 солдат, стратегические бомбардировщики В-1В, истребители F-22 и дополнительные батареи ПРО.

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взрыв саудовская аравия
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