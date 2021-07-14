Названа причина взрыва у саудовской авиабазы, на которой размещены военные из США

Эр-Рияд, 14 июля. Власти Саудовской Аравии объявили о том, что взрыв неподалеку от авиабазы имени принца Султана произошел из-за детонации в хранилище утилизированных боеприпасов.

Ранее в интернете появились видеозаписи, на которых видны вспышки, выстрелы и дым в пустыне к юго-востоку от Эр-Рияда.

A blast sound was heard in #Kharj (which is close to the PSAB). First report of the blast sound was @ 0210Z/05:10 local. @modgovksa Confirms: No Injuries in Accidental Explosion which had taken place at an ammunition depot near Kharj City, South of Riyadh. #SaudiArabia #KSA ???????? pic.twitter.com/TZgqgyC9j0 — 7Annihilator???????? (@7Annihilator) July 14, 2021

По словам пресс-секретаря министерства обороны королевства бригадного генерала Турки Аль Малики, взрыв произошел в районе города Хардж в 05:10 утра по местному времени и не привел к потерям и каким-либо повреждениям. Причиной, как сообщается, стала самопроизвольная детонация, сейчас на месте происшествия работают специалисты.

В настоящее время на территории указанной авиабазы расквартированы около 2 500 солдат ВС США из числа летно-технического состава и расчетов батарей ПРО «Патриот», обеспечивающих защиту от угроз со стороны Ирана.

Представитель отдела по связям с общественностью ВВС США капитан Рэйчел Буитраго сообщила, что ни один американский солдат не пострадал от взрыва, и выразила готовность помочь королевству в случае необходимости.

База активно использовалась Соединенными Штатами в ходе проводимых на Ближнем Востоке операций — таких, например, как «Несокрушимая свобода». Изначально размер гарнизона составлял около 700 человек, однако в конце 2019 года после атак иранских БПЛА на саудовские нефтяные объекты сюда были переброшены до 2000 солдат, стратегические бомбардировщики В-1В, истребители F-22 и дополнительные батареи ПРО.