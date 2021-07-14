Должна знать каждая мама: врач дал рекомендации, как защитить ребенка от жары



Летом родители уделяют большое количество времени прогулкам с ребенком. Мол, свежий воздух и так далее. Но мало кто задумывается, что чрезмерное пребывание на солнце под прямыми солнечными лучами может привести к перегреву детского организма. В подобных случаях необходимо знать, что делать, если ребенок перегрелся на солнце, и у него поднялась температура. Роспотребнадзор (РПН) разработал памятку, которая позволит избежать перегрева в жару у детей.

Методы профилактики — просты. Например, следует избегать длительного воздействия тепла на организм ребенка. Прогулки стоит организовывать в соответствии с общими правилами пребывания на солнце — до 11:00, а также после 16:00. В «опасный» период между 11:00 и 16:00 родителям нужно найти ребенку другую деятельность, не связанную с пребыванием под прямыми солнечными лучами.

Важная часть — правильный гардероб. В РПН заявили, что одежда должна быть из натуральных тканей, легкой и свободной. Еще одной главной вещью является головной убор. Чтобы защитить голову ребенка, необходимо выбирать панамку из светлых материалов.

Кроме того, во избежание перегрева на прогулку ребенку следует брать с собой воду. Тем более что количество жидкости в жару должно быть увеличено. Тут стоит помнить, что при наличии некоторых болезней по поводу такой рекомендации стоит проконсультироваться с врачом. Напитки для детей не должны быть слишком холодными — это важно.

Родителям следует уделить особое внимание питанию ребенка в жаркий период года. Так, стоит разнообразить рацион свежими овощами и фруктами, пищу готовить в отварном виде или на пару. А вот жирные и жареные блюда лучше на время исключить.

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В жару следует отдавать предпочтение спокойным активностям, оставив игры, требующие физической нагрузки, на период, когда спадет жара. Также следует внимательно наблюдать за тем, чтобы ребенок не оказывался в ситуации резкого перепада температур, например заходя с раскаленной улицы в охлажденный кондиционером дом. Важно следить и за тем, чтобы чадо не попадало под дуновение кондиционера или вентилятора, особенно ночью, когда ребенок находится в кровати. Особое внимание, отмечают в ведомстве, следует уделять условиям пребывания в жару новорожденных и детей в возрасте до года.

«Роспотребнадзор напоминает, что в жаркую погоду необходимо учитывать особенности детского организма и внимательно следить за состоянием здоровья детей. Особенно внимательно нужно относиться к условиям, в которых находятся новорожденные и дети в возрасте до одного года. Берегите детей и будьте здоровы!» — сказано в сообщении РПН.

Семейный врач Алексей Добровольский в интервью Федеральному агентству новостей дал несколько рекомендаций, как защитить ребенка от жары и не допустить солнечного удара. По его словам, их должна знать каждая мама.

«В такую жару детям вообще нельзя находиться на улице. Дело в том, что у детей терморегуляция еще не совсем правильно сформирована, поэтому они при таких высоких температурах и на таком солнце высоким ультрафиолетом могут получить тепловые удары. Это может привести и к нарушению обмена веществ. Так как детишек сложно заставить пить достаточно много жидкости в летний период, у них может произойти достаточно быстрое обезвоживание — когда ребенок в конце дня почувствует себя плохо. У него может даже заболеть животик и повыситься температура. Это — результат пребывания на солнце», — указал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Эксперт считает, что прогулки необходимо планировать до 11:00, а также после 16:00. Также родители не должны забывать брать с собой воду.

«При такой высокой температуре и солнечной инсоляции детям лучше не находиться на улице. Гулять можно либо утром, либо вечером, когда спадает солнечная активность. Если срочно нужно куда-то пойти, то родители должны правильно одеть ребенка (головной убор, хлопчатобумажная верхняя одежда, никакой синтетики). С собой обязательно нужно брать воду. Также необходимо выбирать правильные места для прогулок, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей. Это — те рекомендации, о которых должна знать любая мама», — резюмировал Алексей Добровольский.

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