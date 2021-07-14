Россия увеличила экспорт продукции АПК на 18%

Москва, 14 июля. Экспорт агропромышленной продукции из России, по состоянию на 11 июля, вырос на 18% против 17% неделей ранее, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

По данным центра, с начала 2021 года Россия экспортировала продукции АПК на 15,6 млрд рублей. Поставки зерновых выросли на 20%, до 4,4 млрд долларов, продукции масложировой отрасли — на 39%, до 3,6 млрд, мясной и молочной продукции — на 25%, до 703 млн. Кроме того, на 4% был увеличен экспорт рыбы и морепродуктов, до 2,6 млрд, а также на 5% поставки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, объем которых составил 2,1 млрд.

Основными импортерами выступили Китай и ЕС (по 12,3%), Турция (11,6%), Южная Корея (7,5%), Казахстан (6,2%), Египет (5%), Белоруссия (4,2%), Украина (2,7%), Узбекистан (2,2%) и Азербайджан (1,9%). Российские поставки в ЕС выросли на 33% год к году, а в Китай, наоборот, снизились на 4%. Экспорт продукции АПК в Турцию возрос на 12%, в Южную Корею — на 51%, а в Казахстан — на 18%.

Как стало известно ранее, Москва в первом квартале 2021 года нарастила несырьевой экспорт во Францию почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля столицы во всем экспорте из РФ во Францию составила 22%.