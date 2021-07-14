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«Новая газета» публично поддержала педофила в обращении к Верховному суду России
Политика
«Новая газета» публично поддержала педофила в обращении к Верховному суду России
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Москва, 14 июля. Знаменитая скандальными публикациями «Новая газета» публично поддержала педофила Юрия Дмитриева в обращении к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву.

Издание разместило послание на своем сайте. В письме «Новая газета» обращается к Лебедеву с призывом поддержать педофила. Дмитриева приговорили к 13 годам тюремного заключения за насильственные действия сексуального характера в отношении к несовершеннолетней приемной дочери. Неравнодушные россияне и иностранцы поддержали решение суда в соцсетях.

Несколько десятков граждан РФ подписались в обращении «Новой газеты», сообщают Ветеранские вести. Журналисты решили «усилить» эффект публикации и «подсунули» письма деятелей науки, культуры и искусства. Однако подавляющее большинство подписантов не в курсе обстоятельств дела.

Автор колонки Голос Мордора в материале для Федерального агентства новостей проясняет ситуацию с осужденным за педофилию. Эксперт также задает ряд вопросов к защитникам Дмитриева, один из которых — есть ли у этих людей собственные дети.

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суд педофил новая газета
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