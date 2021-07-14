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Спрогнозированы сроки восстановления предложения на рынке жилья в РФ
Экономика
Спрогнозированы сроки восстановления предложения на рынке жилья в РФ
pixabay.com

Москва, 14 июля. Падение спроса на первичное жилье относительно 2020 года связано с резким ростом, отмеченным в прошлом году. Сейчас наблюдается откат, который указывает на стабилизацию цен.

Однако этот откат не говорит о снижении цен. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделилась старший преподаватель кафедры менеджмента недвижимости института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ксения Баландина.

В большинстве своем падение объясняется тем, что в некоторых локациях нечего продавать, считает специалист. Вместе с тем объем предложения постепенно восстанавливается.

Полное восстановление показателей с большой вероятностью сможет произойти к третьему-четвертому кварталу 2021 года, прогнозирует Баландина. При этом заметного прироста ожидать не следует, отметила она.

Цены на квартиры за прошедший квартал возросли во многих крупных городах России и только в одном городе они подешевели. Снижение стоимости объектов было зафиксировано в Таганроге.

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жилье недвижимость квартиры
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