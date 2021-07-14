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Российские несетевые гостиницы нарастили выручку в июне
Экономика
Российские несетевые гостиницы нарастили выручку в июне
pixabay.com

Москва, 14 июля. Размер выручки отечественных несетевых гостиниц увеличился на 82% в июне. Результаты основаны на исследовании чеков 750 тысяч смарт-терминалов «Эвотор» за июнь 2019–2021 годов.

Согласно представленным данным, медианная выручка несетевых отелей выросла на 82% в июне относительно прошлого года. При этом значение превысило допандемийный уровень. Показатель оказался на 12% выше, чем годом ранее. Наибольшее повышение фиксируется в Краснодарском крае, Калининградской области и Москве, передает ТАСС.

Значительный рост в основном объясняется эффектом пониженной базы. Курортный сезон официально открылся в конце июня прошлого года. Пандемия коронавируса также затруднила приток туристов. Средняя выручка российских отелей оказалась на 38% меньше в июне минувшего года по сравнению с 2019 годом.

Эксперты ранее сообщили, что туристический поток в Крым и Севастополь уменьшился на 20–25% после наводнений на полуострове. Граждане опасаются, что отпуск может быть испорчен погодными условиями. В результате некоторые из путешественников отменяют бронирование или переносят отдых на другие числа.

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