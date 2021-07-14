Республиканцы США сравнили вывод войск из Афганистана с их же бегством из Сайгона

В связи с приближением даты окончательного вывода американского военного контингента из Афганистана (11 сентября 2021 года) страсти вокруг этой темы накаляются. В том числе и в американских политических кругах. Так, уже несколько видных консерваторов и представителей Республиканской партии США выступили с резкой критикой «слишком мягкой позиции» нынешнего американского президента Джо Байдена по афганскому вопросу.

А недавно Джед Баббин, бывший заместитель министра обороны США при администрации Джорджа Буша — младшего, вообще сравнил уход американских войск из этой страны с операцией «Порывистый ветер» во Вьетнаме в 1975 году. Что, конечно, крайне смелое сравнение, но такова уж нынешняя американская политическая конъюнктура.

Байден лавирует, но республиканцы не отстают

Чтобы было понятнее, стоит напомнить, что изначально инициатива вывода войск из Афганистана принадлежала прошлому главе Белого дома — Дональду Трампу. Но тогда консерваторы, к которым относится и Баббин, и республиканцы в массе своей «тактично молчали». То ли это была партийная солидарность, то ли все внимание «консервативных ястребов» было поглощено борьбой с «российской угрозой». Но теперь все эти люди приписывают «стратегическое поражение в Афганистане» именно Байдену.

flickr.com / Gage Skidmore

Тот, к слову, пытается лавировать. И одной из таких попыток была речь нынешнего американского президента в прошлый четверг, которую, собственно, Баббин и критикует.

В этом выступлении Байден заявил, что нельзя сказать, что миссия США выполнена, однако основные цели все же были достигнуты. В качестве этих целей нынешний глава США назвал уничтожение Усамы бен Ладена и разгром «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

И вот здесь Баббин, когда упрекает Байдена в невыполнении целей, вообще-то, прав. Поскольку целей у этой военной операции, начавшейся в далеком 2001 году, было больше. Например — освобождение территории Афганистана от влияния талибов и свержение их режима. И вот с этим у американцев как-то совсем не задалось, поскольку именно с «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) в итоге вынуждена была договариваться администрация Трампа. И подписывать мирный договор с обязательством вывода войск из страны при условии «отсутствия насилия со стороны талибов». Что уже тогда вызвало, мягко говоря, удивление. Потому что США же не ведут переговоры с террористами, так? Но Баббин и иже с ним тогда по большей части молчали.

Тем не менее сейчас все больше консерваторов говорят о том, что это очередное поражение США и все чаще сравнивают эту афганскую историю с Вьетнамом.

Исторические параллели

А Баббин идет дальше и говорит про «Порывистый ветер». А это, к слову, весьма любопытный исторический сюжет.

В целом, с Вьетнамом, если не вдаваться в подробности, у американцев случилось странное. Номинально они контролировали всю эту страну. А фактически их военные базы были на осадном положении. Потому что половина населения Вьетнама, если не больше, ушли в партизаны или этих партизан поддерживали.

При этом, как и в Афганистане, США поддерживали во Вьетнаме марионеточное «южновьетнамское правительство», которое было коррумпировано примерно сверху до низу и не устраивало примерно никого, кроме, собственно, американцев. Оно к 1975 году было на грани уничтожения северовьетнамскими повстанцами, которые пошли в активное наступление сразу же, как только США отказались от непосредственного участия в военных действиях.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Иванова

Сворачивание американской военной активности началось еще в 1973 году, однако в Сайгоне (столице Южного Вьетнама и, по сути, протекторате США) оставалось огромное количество американских граждан, в основном дипломатов. В итоге с помощью вертолетов и 7-го флота Штаты эвакуировали 1737 граждан и почти 5600 граждан южного Вьетнама, которым совершенно не улыбалось встречать северных вьетнамских «коммунистов». О том, что это были за «коммунисты», впрочем, история совершенно отдельная.

flickr.com / Patrik M. Loeff

Американцы торопились с эвакуацией так, что в итоге потеряли один из вертолетов из-за аварии. А вообще, по итогам всей вьетнамской авантюры им пришлось принять в качестве беженцев 138 тысяч человек.

Понятно, конечно, что теперь вывод американского контингента идет куда более организованно, да и талибы этим процессам совершенно не препятствуют. Но есть марионеточное афганское правительство в Кабуле. Оно уже практически не контролирует страну. По разным данным, талибы контролируют 60-85% Афганистана. И кабульские чиновники понимают, что ничего хорошего их «по законам шариата» в трактовке талибов не ждет, в принципе. Так что вопрос с беженцами снова встает со всей актуальностью.

И эту проблему, проблему мигрантов с ближнего востока, республиканцы тоже повесят на Байдена, как только афганцы начнут массово пребывать в США. У республиканцев на миграционной политике, если кто забыл, пунктик.

И снова «виновата Россия»

Есть и еще один немаловажный момент в выступлении Баббина по поводу «поражения Байдена». Пассаж этот звучит следующим образом:

«Иран, Китай и Россия на протяжении многих лет снабжали талибов финансированием и оружием».

И вот тут, конечно, очень хочется вспомнить поговорку про божью росу. Поскольку это именно США снабжали «Талибан» всем необходимым в то время, когда в Афганистане действовал советский ограниченный военный контингент. И это даже не слишком скрывалось.

Но потом, уже в начале нулевых, через 10 лет после крушения Советского Союза, оказалось, что талибы дружат с Усамой бен Ладеном, а уже в его организации умеют угонять пассажирские самолеты и использовать их в качестве живых снарядов для самых масштабных терактов в истории Соединенных Штатов. И да, талибы настолько подружились с бен Ладеном, что отказались после терактов его Америке выдавать. Но виновата, заметьте, все равно Россия, и это она «спонсирует террористов».

wikipedia.org / NIST SIPA

На самом деле для России тоже есть определенные проблемы с Афганистаном после вывода американских войск. Именно поэтому с представителями «Талибана» и были инициированы переговоры в Москве. Во избежание самых неприятных эксцессов как в самой России, так и, например, в Таджикистане, с которым наша страна состоит в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Но, стоит заметить, при всей неоднозначности уже этой ситуации — это были максимально открытые и публичные переговоры по вполне гуманитарным вопросам. А не кулуарный сговор о поставках оружия, как это было в конце 70-х и начале 80-х прошлого века у талибов и США.

В общем, вывод американских войск, кому бы ни приписывали это «поражение», — это действительно провал военной политики Вашингтона в регионе. И тем печальнее, что этот провал оставляет столько проблем другим государствам, которые даже нельзя назвать союзниками США. Тем не менее с этим «диким полем», похоже, предстоит работать в том числе и России. Просто в силу географии и международных договоренностей, которые наша страна всегда соблюдает.

1 Организация запрещена на территории РФ.