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Главы МИД стран ШОС приняли совместное заявление об урегулировании афганского кризиса

  /   Обновлено: 14 июля 2021 13:32
Политика
Главы МИД стран ШОС приняли совместное заявление об урегулировании афганского кризиса
ТАСС / JALIL REZAYEE  /  Nelvin C. Cepeda

Душанбе, 14 июля. Министры иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества подтвердили готовность содействовать афганскому народу в стремлении к урегулированию кризиса.

Соответствующее заявление политики приняли по итогам встречи группы «ШОС — Афганистан». В коммюнике сказано, что страны Шанхайской организации сотрудничества выступают за становление Афганистана в качестве независимого и демократического государства.

«Государства-члены ШОС подтверждают готовность и далее развивать сотрудничество с Афганистаном в борьбе с вызовами и угрозами безопасности в регионе, прежде всего с терроризмом и наркопреступностью», — подчеркнули министры.

Они уверены, что достижение мира и стабильности в Афганистане является одним из ключевых факторов стабильности в регионе.

На сегодняшний день в Афганистане наблюдается эскалация напряженности, связанная с решением США вывести из страны свой вооруженный контингент. На этом фоне активизировались боевики запрещенного на территории РФ экстремистского движения «Талибан»1, которые уже захватили часть афганских территорий. Ранее в МИД РФ призвали не впадать в панику из-за активизации талибов в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан шос талибан
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