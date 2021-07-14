Песков объяснил рекомендации ОКР для российских олимпийцев

Москва, 14 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рекомендации спортсменам по ответам на сложные вопросы в преддверии летней Олимпиады в Токио.

Олимпийский комитет России (ОКР) отправил всем российским олимпийцам инструкцию, в которой составлен список рекомендаций по ответам на остросоциальные вопросы, которые могут поставить их в неудобное положение.

Песков отметил, что рекомендации связаны с тем, что атлетов могут попытаться вовлечь в рассуждения о политике, к которой они не имеют никакого отношения. Официальный представитель Кремля рассказал, что подобные подсказки никогда не помешают, однако пользоваться ими или нет — каждый решает лично для себя. Об этом он заявил во время ежедневного брифинга с представителями СМИ.

Кроме того, в Олимпийском комитете предупредили спортсменов, что им не следует обращать внимания на провокации и оскорбления, которые могут публиковаться в их адрес в соцсетях.

Ранее ОКР представил новые талисманы национальной команды. Сопровождать российских спортсменов на летней Олимпиаде в Токио будут Шапко-кот и Мишка-неваляшка.