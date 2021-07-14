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El Confidencial опубликовало оскорбления Переса в адрес Роналду и Моуринью
Спорт
El Confidencial опубликовало оскорбления Переса в адрес Роналду и Моуринью
Global Look Press  /  Anthony BIBARD via www.imago-ima / www.imago-images.de

Мадрид, 14 июля. El Confidencial опубликовало новые аудиозаписи с высказываниями президента «Реала» Флорентино Переса, где он оскорбляет нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Согласно имеющимся данным, гневные высказывания в адрес нападающего сборной Португалии прозвучали еще в 2012 году, когда Роналду заявил, что «несчастлив в мадридском клубе».

«Он (Роналду. — Прим. ФАН) сумасшедший. Этот парень идиот, больной. Вы думаете, что этот парень нормальный, но он ненормальный, иначе он не делал бы всего того, что делает», — следует из аудиозаписи, опубликованной испанским изданием.

Кроме того, Перес раскритиковал португальского специалиста Жозе Моуринью, который на тот момент возглавлял «Реал». Он отметил, что вызывающая манера Роналду и Моуринью никому не по душе.

Моуринью был главным тренером мадридского «Реала» с 2010 по 2013 год. Роналду выступал за сливочных с 2009 по 2018 год.

Ранее футболист прокомментировал свою популярность в социальной сети Instagram. Португальский форвард отметил, что 300 млн фолловеров — это невероятная цифра.

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