Непривитых сотрудников будут отстранять от работы в Якутии

Якутск, 14 июля. Сотрудники, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, не будут допущены до работы в Якутии.

Работодателей обязали отстранять непривитых от коронавируса сотрудников. Решение приняли в Роспотребнадзоре. Обязательная вакцинация касается людей, работа которых предполагает регулярное общение с населением. Так, прививку должны сделать сотрудники сферы услуг, торговли, образования, здравоохранения, госслужащие.

Аналогичное требование ранее ввели в Адыгее. Допускать до работы в ресторанах и кафе будут только людей, которые сделали прививку от коронавируса или перенесли заболевания. Мера начнет действовать на территории региона с 19 июля.