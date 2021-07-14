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Непривитых сотрудников будут отстранять от работы в Якутии

  /   Обновлено: 14 июля 2021 13:34
Общество
Непривитых сотрудников будут отстранять от работы в Якутии
pixabay.com

Якутск, 14 июля. Сотрудники, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, не будут допущены до работы в Якутии.

Работодателей обязали отстранять непривитых от коронавируса сотрудников. Решение приняли в Роспотребнадзоре. Обязательная вакцинация касается людей, работа которых предполагает регулярное общение с населением. Так, прививку должны сделать сотрудники сферы услуг, торговли, образования, здравоохранения, госслужащие.

Аналогичное требование ранее ввели в Адыгее. Допускать до работы в ресторанах и кафе будут только людей, которые сделали прививку от коронавируса или перенесли заболевания. Мера начнет действовать на территории региона с 19 июля.

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