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Песков рассказал о серьезной паузе в работе «нормандской четверки»

  /   Обновлено: 14 июля 2021 13:52
Политика
Песков рассказал о серьезной паузе в работе «нормандской четверки»
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Москва, 14 июля. Деятельность «нормандской четверки» серьезно затормозилась, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По мнению представителя Кремля, причиной паузы стало невыполнение договоренностей на Украине. Песков выступил с соответствующим заявлением перед журналистами.

«Попытки предпринимаются с тем, чтобы придать динамику этому процессу, но, к сожалению, комплекс минских договоренностей не выполняется украинской стороной», — пояснил пресс-секретарь.

Ранее депутат Госдумы Сергей Железняк указал на попытки Киева «заболтать» тему Минских соглашений. Украина использует «Северный поток — 2» как отвлекающий фактор, чтобы не выполнять договоренности, убежден парламентарий.

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Все новости / Политика / Песков рассказал о серьезной паузе в работе «нормандской четверки»
украина нормандская четверка песков
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