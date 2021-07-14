Песков рассказал о серьезной паузе в работе «нормандской четверки»

Москва, 14 июля. Деятельность «нормандской четверки» серьезно затормозилась, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По мнению представителя Кремля, причиной паузы стало невыполнение договоренностей на Украине. Песков выступил с соответствующим заявлением перед журналистами.

«Попытки предпринимаются с тем, чтобы придать динамику этому процессу, но, к сожалению, комплекс минских договоренностей не выполняется украинской стороной», — пояснил пресс-секретарь.

Ранее депутат Госдумы Сергей Железняк указал на попытки Киева «заболтать» тему Минских соглашений. Украина использует «Северный поток — 2» как отвлекающий фактор, чтобы не выполнять договоренности, убежден парламентарий.