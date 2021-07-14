Песков назвал нужным и важным диалог между Россией и США по вопросам климата

Москва, 14 июля. Диалог России и США по вопросам климата является нужным и возможным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, климатическая повестка является той сферой, где диалог между Москвой и Вашингтоном попросту необходим.

«Климатическая тематика — в целом область, где возможен и необходим диалог между Россией и Америкой», — сказал Песков представителям СМИ.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о телефонных переговорах президента России Владимира Путина и спецпредставителя американского лидера по климату Джона Керри, который сейчас находится в Москве с рабочим визитом.

В ходе телефонного диалога стороны обсудили проблемы климата. Также Керри рассказал Путину о своих контактах с российскими коллегами.