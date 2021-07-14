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Участок покойного экс-супруга Пугачевой отошел в наследство сыну Табакова

  /   Обновлено: 14 июля 2021 13:37
Общество
Участок покойного экс-супруга Пугачевой отошел в наследство сыну Табакова
ТАСС  /  Машков Юрий

Москва, 14 июля. Сын покойного актера Олега Табакова Антон стал владельцем части недвижимости, которая прежде принадлежала режиссеру Александру Стефановичу.

Экс-супруг певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович ушел из жизни 13 июля. Перед смертью драматург позаботился о безбедном существовании родственников — его недвижимость на Патриарших прудах оценивается в сумму, достигающую порядка 30 млн рублей. Как стало известно, помимо квартиры в Москве режиссеру также принадлежал дачный участок.

Недвижимость находилась в кооперативе «Кино-1» Истринского района Подмосковья. Стефанович продал участок первой супруге артиста Олега Табакова Людмиле Крыловой. Спустя годы он перешел во владения наследника актера, сына Антона, передает источник ФАН.

Вскоре в Москве состоится церемония прощания с режиссером Александром Стефановичем. Организацию мероприятия возьмет на себя Союз кинематографистов.

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