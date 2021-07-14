Режиссер Стефанович незадолго до смерти рассказал о причине развода с Пугачевой

Москва, 14 июля. Режиссер Александр Стефанович поделился деталями расставания с певицей Аллой Пугачевой и объяснил, почему артистка отказалась сохранить их брак.

Роман между Александром Стефановичем и примадонной российской сцены начался в самом начале карьерного пути будущей звезды. Творческий союз Аллы Пугачевой и режиссера подарил артистке незабываемый сценический образ и сделал ее культовой исполнительницей.

Друзья драматурга неоднократно утверждали, что певица стала его музой. Поэтому Стефанович активно работал над развитием ее имиджа — в том числе, заставлял следить за фигурой, что изрядно раздражало Пугачеву.

Союз звезд распался спустя четыре года брака. Одной из главных причин расставания оказались упреки в лишнем весе со стороны режиссера. Пугачева призналась в этом в ответ на вопрос судьи об основаниях для развода. Об этом Стефанович вспомнил в одном из последних интервью, которые дал незадолго до смерти, сообщает kp.ru.

«Алла тогда вспылила: «Какие основания? Он надо мной издевался! Он меня худеть заставлял». Судья ухмыльнулась: «Мне бы такого мужа»», — рассказал режиссер.

Александр Стефанович ушел из жизни 13 июля из-за последствий COVID-19. Режиссер прославился благодаря победе на Всесоюзном фестивале телефильмов с картиной «Все мои сыновья». Кроме того, именно он дал дорогу в кино музыкантам Софии Ротару и Александру Розенбауму, а также композитору Давиду Тухманову, передает «Вечерняя Москва».