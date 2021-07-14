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Стало известно, что оставил в наследство родственникам бывший муж Пугачевой

  /   Обновлено: 14 июля 2021 13:01
Шоу-бизнес
Стало известно, что оставил в наследство родственникам бывший муж Пугачевой
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 14 июля. Заслуженный деятель искусств РФ Александр Стефанович после смерти оставил своим наследникам лишь два объекта недвижимости.

Российский режиссер стал тем человеком, кто подарил Советскому Союзу великую артистку Аллу Пугачеву. Именно усилиями Стефановича его жена прославилась, однако это совсем не принесло ему больших гонораров. После своей смерти деятель искусства оставил своим наследникам квартиру у Патриарших прудов и дом в Подмосковье. Подробнее о них узнали корреспонденты ФАН.

«Первый — дом в деревне Власьево Волоколамского района, который вначале был куплен его матери Ядвиге Стефанович, потом перешел к нему. Второе — квартира недалеко от Патриарших прудов в Спиридоньевском переулке в 101,3 квадратных метра», — выяснили корреспонденты.

Кадастровая стоимость московской квартиры превышает 35 миллионов, а реально цена может быть более 100 миллионов рублей. Такая разница связана с удобным расположением недвижимости.

Режиссер и писатель Александр Стефанович умер от последствий коронавируса нового типа 13 июля. Организацией церемонии прощания занимается российский Союз кинематографистов. Дата и места мероприятия будет объявлена позже.

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