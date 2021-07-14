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Стали известны сроки проведения переговоров России и США по стратегической стабильности

  /   Обновлено: 14 июля 2021 13:07
Политика
Стали известны сроки проведения переговоров России и США по стратегической стабильности
pixabay.com/PD

Москва, 14 июля. Россия и США проведут консультации по стратегической стабильности через неделю. Москва будет настаивать на обсуждении всех без исключения видов вооружений.

Источник сообщил РИА Новости, что Россия настаивает на включении в повестку всех видов вооружений, которые так или иначе влияют на стратегическую стабильность.

Речь идет о ядерных и неядерных средствах, наступательном и оборонительном оружии. Принципиальность позиции Москвы в этом вопросе связана с тем, что указанные боевые системы оказывают воздействие на состояние глобальной безопасности и стратегической стабильности.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обменялись мнениями по международной повестке. Переговоры длились несколько часов и охватывали широкий ряд вопросов различного уровня.

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россия сша безопасность переговоры
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