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Омбудсмен Кузнецова высказалась о вакцинации детей и подростков от коронавируса
Общество
Омбудсмен Кузнецова высказалась о вакцинации детей и подростков от коронавируса
Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ

Москва, 14 июля. Говорить о теме вакцинации несовершеннолетних от коронавируса сейчас преждевременно, уверена уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Сейчас в России нет зарегистрированного препарата для вакцинации подростков и детей, напомнила эксперт. Как уточнила Кузнецова, перед началом массовой вакцинации этой категории граждан важно провести полноценные доклинические исследования.

Согласно заявлению омбудсмена, даже в случае, когда вакцина будет принята к использованию, прививки подросткам и детям нужно делать исключительно с разрешения родителей. По словам Кузнецовой, до одобрения лекарства обсуждать эту тему преждевременно.

Вакцинация подростков от COVID-19 должна начаться до 20 сентября. Как сообщалось ранее, такой прогноз озвучил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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