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Дачникам объяснили, почему садить картошку правильно летом

  /   Обновлено: 14 июля 2021 12:57
Общество
Дачникам объяснили, почему садить картошку правильно летом
Global Look Press  /  F. Hecker/blickwinkel

Москва, 14 июля. Грядки с картофелем присутствуют, наверное, на большинстве дачных участков. Традиционно его высаживают в мае, однако клубни можно сажать и летом.

В различных регионах России существует своя специфика посадки картофеля. Например, в южных районах нашей страны – на Кубани, в Ростовской и Астраханской областях, – сортовой картофель, если его посадить весной, быстро вырождается. Он может утратить свои качества буквально за пару сезонов, рассказал агроном Андрей Попов в статье для канала «Ваши 6 соток» на платформе Яндекс.Дзен.

Специалист объяснил, что клубни картофеля формируются и созревают в теплой почве, однако ночью она не успевает остыть. Таким образом, в тканях клубней стремительно протекают процессы физиологического старения.

Попов напомнил, что к середине зимы у картофеля массово прорастают глазки. Для того, чтобы сохранить семенной материал до весны, дачникам рекомендуется обламывать ростки вручную. Он отметил, что для юга России существует два способа посадки. Первый — клубни хранят до конца июня в помещениях с искусственной газовой средой, влажностью и температурой, а второй — высадить картофель ранней весной, собрать клубни в июне, а июле снова высадить.

В средней полосе России семенные клубни закладываются на хранение не перезревшими, подчеркнул эксперт. Он считает, что если картофель убирать на 10-15 дней раньше, то это повысит его способность храниться дольше.

Специалист также дал ряд советов по посадке картофеля. Он отметил, что для продовольственных целей летом его сажают так же, как и весной, однако на семенные цели посадка должна быть плотнее. Попов считает, что при жаркой погоде спасти урожай может более глубокая посадка, так как клубни будут находиться в постоянно увлажненном слое.

Минсельхоз РФ не изменил прогноз по урожаю на фоне аномальной жары. В почве основных зерновых регионов страны сохраняются хорошие осадки.

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