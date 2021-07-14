Журналисты из Великобритании назвали основные разногласия Меркель и Байдена

Лондон, 14 июля. Британские журналисты рассказали о главных разногласиях президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

В британском издании Daily Express прокомментировали предстоящую встречу политиков. Стороны стремятся восстановить отношения после действий экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Однако этому может помешать российский проект «Северный поток — 2», убеждены журналисты. Вашингтон выступает против трубопровода: проект якобы может усилить влияние России на Европу. По мнению независимого внешнеполитического аналитика Ульриха Шпека, победу в этом противостоянии уже одержала немецкий канцлер.

«Проблема для США заключается в том, что Меркель одержала верх, поскольку она решила, что сложившееся положение дел в трансатлантических отношениях Германию вполне устраивает», — подчеркнул эксперт.

Среди главных противоречий, которые могут возникнуть на встрече Байдена и Меркель в Великобритании, также выделили вопросы вакцинации и пандемии. Вашингтон поддерживает отмену прав интеллектуальной собственности на препараты против коронавируса ради повышения объемов их производства, а Берлин равнодушен к этому вопросу. Также Меркель может обсудить с Байденом отказ США ослабить ограничения на въезд для граждан европейских стран, считают журналисты.

Ранее публицист Андреас Клут рассказал, как Меркель унизила Байдена. По словам автора, канцлер отказалась поддерживать антироссийскую политику Вашингтона.