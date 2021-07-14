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Путин провел телефонные переговоры с Джоном Керри

  /   Обновлено: 14 июля 2021 13:01
Политика
Путин провел телефонные переговоры с Джоном Керри
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 14 июля. Российский лидер Владимир Путин и спецпредставитель президента США по климату Джон Керри провели телефонные переговоры.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин и Керри обсудили проблемы климата.

«Джон Керри, который находится в Москве с рабочим визитом, информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки», — сообщили в Кремле.

Днем ранее Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и продлилась 5 часов 20 минут. Лидеры договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в РФ. Кроме того, главы государств решили, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году сохранится на уровне 2021 года.

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