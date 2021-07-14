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Прогнозы по динамике COVID-19 спровоцировали снижение стоимости меди

  /   Обновлено: 14 июля 2021 12:54
Экономика
Прогнозы по динамике COVID-19 спровоцировали снижение стоимости меди
wikipedia.org  /  Sheila Sund / CC BY 2.0

Москва, 14 июля. Стоимость меди просела в ходе торгов на фоне растущих опасений по активизации нового штамма коронавируса «Дельта».

Фьючерсы на медь на сентябрь опустились на 0,75%, составив 4,3068 доллара за один фунт. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex, пишет «Прайм».

Ценники на медь на бирже металлов в Лондоне (LME) ранее росли на 2,11%, достигая значения в 9519,5 доллара за тонну. Алюминий дорожал на 2,44%, тонну металла продавали за 2501,5 доллара, а тонна цинка прибавила 1,48%, до 2977 долларов.

Предполагается, что на текущее ослабление пластичного переходного металла влияет настроение инвесторов, которые опасаются усиления штамма коронавируса «Дельта».

Датские и немецкие ученые выяснили, каким образом древние скандинавы добывали медь, и какие регионы поставляли металл в Скандинавию.

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