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Цены на уголь растут из-за дефицита природного газа в Европе
Экономика
Цены на уголь растут из-за дефицита природного газа в Европе
pixabay.com  /  cocozi

Москва, 14 июля. Дефицит природного газа в Европе и падение мирового предложения помогают ценам на уголь опережать другие товарные активы, например, нефть. 

Так, августовские фьючерсы на уголь в Роттердаме в рамках торгов достигли рекордного значения с конца 2010 года — до 130 долларов за тонну. Данная тенденция наблюдается на фоне того, что Китай резко увеличил импорт сырья. Таким образом Пекин пытается увеличить выработку электроэнергии, дефицит которой может спровоцировать замедление экономического роста.

Кроме того, жаркая погода вкупе с периодом высокой экономической активности в КНР спровоцировала один из худших энергетических кризисов со времен 2011 года, пишет агентство Bloomberg.

Китай ранее сократил поставки нефти по итогам первой половины текущего года, свидетельствуют данные главного таможенного управления республики. Импорт составил около 261 млн тонн, в денежном эквиваленте он обошелся в 116,15 млрд долларов.

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китай мировой рынок цены на уголь
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