МИД России призвал не впадать в панику из-за активизации талибов в Афганистане

Москва, 14 июля. Активизация боевиков, спровоцированная выводом из Афганистана американских войск, не должна вызывать панику, заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Так он отреагировал на захват членами запрещенного на территории РФ экстремистского движения «Талибан»1 значительных территорий республики. Хотя обстановка действительно напряженная, она далека от катастрофической, уверен Кабулов.

«Это не означает, что надо впадать в панику — все обваливается, «гипс снимают, клиент уезжает». Нет, ситуация не такая», — сказал дипломат в комментарии для РИА Новости.

По его словам, для Афганистана, который Соединенные Штаты оставили наедине с множеством проблем, настал момент истины.

Ранее сообщалось, что талибы атаковали город Калайи-Нау на северо-западе Афганистана. В результате противостояния боевиков и правительственных сил пострадали по меньшей мере 77 гражданских.

1 Организация запрещена на территории РФ.