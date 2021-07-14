Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 13:14
13:13
Общество
Наследники бывшего мужа Пугачевой могут лишиться половины наследства
13:13
Происшествия
Омичка застала в постели со своим сожителем любовницу и перерезала ей горло
13:13
Видео
Коронавирус унес жизнь режиссера Александра Стефановича
13:12
Весь мир
Лобби или обида: Франция призывает отказаться от российской и китайской вакцин
13:10
Происшествия
Суд приговорил к колонии полицейского, выстрелившего в девочку из-за отказа в интиме
13:09
Общество
Эфир: Насколько комфортно жить инвалидам в России, обсуждают в пресс-центре «Патриот»
13:06
Политика
Политолог Матвейчев назвал Грузию «протекторатом и шестеркой» США
13:06
Происшествия
Жара на рейсе с открывшим аварийный люк пассажиром связана с техническими проблемами
13:04
Шоу-бизнес
Режиссер Стефанович незадолго до смерти рассказал о причине развода с Пугачевой
13:03
Общество
Проводим лето с комфортом: выбираем лучший настольный вентилятор
Все новости

МИД России призвал не впадать в панику из-за активизации талибов в Афганистане
Армия
МИД России призвал не впадать в панику из-за активизации талибов в Афганистане
pixabay.com

Москва, 14 июля. Активизация боевиков, спровоцированная выводом из Афганистана американских войск, не должна вызывать панику, заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Так он отреагировал на захват членами запрещенного на территории РФ экстремистского движения «Талибан»1 значительных территорий республики. Хотя обстановка действительно напряженная, она далека от катастрофической, уверен Кабулов.

«Это не означает, что надо впадать в панику — все обваливается, «гипс снимают, клиент уезжает». Нет, ситуация не такая», — сказал дипломат в комментарии для РИА Новости.

По его словам, для Афганистана, который Соединенные Штаты оставили наедине с множеством проблем, настал момент истины.

Ранее сообщалось, что талибы атаковали город Калайи-Нау на северо-западе Афганистана. В результате противостояния боевиков и правительственных сил пострадали по меньшей мере 77 гражданских.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / МИД России призвал не впадать в панику из-за активизации талибов в Афганистане
россия сша афганистан мид рф талибан кабулов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru