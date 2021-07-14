В эфире «Время покажет» рассказали о трюке США с выводом военных из Афганистана

Москва, 14 июля. Спешный отвод американского контингента из Афганистана скрывает в себе множество неочевидных фактов, отметила политолог Каринэ Геворгян во время эфира программы «Время покажет».

Вашингтон никогда не действует в ущерб своим интересам, поэтому и ситуация с уходом войск США с афганских территорий была спланировала очень предусмотрительно. За все годы дислокации американского контингента в восточном регионе Вашингтон заработал колоссальные средства на потоке запрещенных веществ.

«Теперь они (американцы) перепродают этот бизнес Турции, которая будет контролировать кабульский аэропорт и, может быть, ряду каких-то других групп», — рассказала Геворгян.

Трюк с отводом войск является лишь вынужденной мерой из-за событий на международной политической арене. США уже просчитали свои шаги наперед и в любом случае не останутся в минусе, полагает эксперт.

«Та парадигма глобализма, которая была, меняется, переформатируется. И американцы действуют очень грамотно, оставляя по границам хаос России и Китаю», — резюмировала политолог.

Ранее сообщалось, что после ухода американского контингента в Афганистане образовывается своеобразная «черная дыра». Речь идет о нестабильной политической ситуации и активизации террористов в регионе.