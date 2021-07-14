Ростовский «Антидилер» провел рейд по городским аптекам

Ростов-на-Дону, 14 июля. Накануне Ростовское отделение всероссийского движения «Антидилер», при поддержке городской полиции, провели рейд по ряду городских аптек с целью выявления продажи рецептурных препаратов без предъявления документов. С подробностями корреспондент ФАН.

Проблема, которую не замечали

На протяжении долгого времени Ростовская область занимала одно из лидирующих мест среди регионов России по аптечной наркомании. За несколько лет работы в регионе движения «Антидилер», представители которого наладили тесное взаимодействие с МВД и прокуратурой, эту проблему удалось снизить в разы.

Сейчас ребята организуют регулярные рейды, они делают закупки с видеоподтверждением, после чего в аптеку приезжает полиция. Так было и в этот раз.

Как пояснил руководитель регионального отделения Игорь Омельченко, эти аптеки были выбраны не случайно. Они уже не один раз попадались на продаже запрещенных препаратов без рецептов, но к сожалению, жизнь их ничему не учит.

Для роли покупателя организация использует бывших наркоманов, которые знают необходимые повадки и сленг. Их специально снаряжают видеооборудованием, после чего отправляют в аптеку. После совершения закупки человек показывает купленный товар без чека и, как правило, без этикетки, что делается, как поясняют активисты «Антидилера» для того, чтобы было сложнее доказать, что это лекарство было куплено в той или иной аптеке. Именно для этого и ведется съемка скрытой камерой.

Далее работа строится следующим образом: активисты звонят в полицию, на место приезжает наряд, которому передаются все материалы, включая купленный товар.

Удивительно, но несмотря на наличие видеозаписи, продавцы аптек уверенно отрицают факт продажи и даже пытаются вступать в дискуссию с представителями органов правопорядка.

Защищая общество

За годы обозначенная проблема приобрела федеральный масштаб и получила общественную поддержку, которую одобрили высшие эшелоны власти. Ростовская область первая в России применила подобную практику в 2019 году и стала останавливать лицензии аптечных сетей.

Игорь Омельченко поясняет, что когда борьба с аптечной наркоманией только начиналась, механизм не был настолько отлажен. И многим аптекам, в связи с неправильным оформлением документов это сходило с рук.

«Сейчас работа имеет четкий отлаженный механизм. Безусловно, сегодня также существуют подводные камни, скажем, разделение ответственности на два вида: уголовную и административную, мы работаем по двум направлениям. Сегодня у нас был рейд по аптекам, которым грозят административные взыскания. Документы уже переданы, сотрудники полиции составляют материалы, после чего отправят их в Росздравнадзор по Ростовской области. Управление проведет свою проверку на наличие сертификатов и сделает вывод. Чаще всего результатом таких ежедневных рейдов являются штрафы до 500 тысяч рублей. За повторные нарушения может быть остановлено действие лицензии на 90 суток. За годы работы мы закрыли порядка 50 аптек и выявили административные нарушения более чем в 500 пунктах, но далеко не всегда наша работа строится как сегодня. Недавно мы выявили ряд аптек, которые торговали препаратами, за которые грозила уголовная ответственность. Съездили в управление, договорились, что закупить должны при оперативниках, провести съемку и расплатиться меченными деньгами. После таких закупок мы не заходим в аптеку, как сейчас. Просто передаем все данные, а сотрудники собирают материал и возбуждают уголовное дело. Потом в аптеках проходят обыски», — поясняет руководитель регионального отделения «Антидилер».

Немного статистики

По официальным данным на 2020 год, количество наркозависимых в Ростовской области, зарегистрированных в наркодиспансере, составляло 14 065 человек, в 2019 году — 14 243. В том числе с диагнозом наркомания — 8331 человек.

Федеральное агентство новостей /

Число лиц, зарегистрированных впервые в жизни с установленным диагнозом «наркомания», по сравнению с 2019 годом снизилось на 16,4%.

В 2020 году на территории Ростовской области зарегистрировано 48 случаев смертельных отравлений наркотическими и психотропными веществами.