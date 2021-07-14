«Хватит умничать»: Всемирный банк заплатит Киеву за ликвидацию украинских вузов 

Всемирный банк (ВБ) объявил о своем намерении выделить властям Украины около 200 млн долларов на так называемую «программу оптимизации» местных высших учебных заведений. В Вашингтоне полагают, что на Украине действует слишком много образовательных структур, не соответствующих западным критериям обучения. Предполагается, что уже в 2022-м свое существование прекратят более 40 институтов, а в течение ближайших трех лет за воротами своих альма-матер могут остаться до 200 тысяч студентов. Кто заинтересован в подобной практике, выяснял корреспондент ФАН.

В программном документе ВБ указано следующее:

«Целью программы оптимизации украинских вузов является повышение качества получаемых студентами знаний. Необходимо исключить любые коррупционные схемы, при которых дети высокопоставленных чиновников на Украине получают исключительные права на высшее образование».

wikipedia.org / Victorgrigas / CC BY-SA 3.0

Любопытно, что на момент публикации упомянутого документа его создатели так и не смогли парировать заявление оппонентов о том, что абсолютное большинство украинской золотой молодежи обучается за пределами своей родины.

Как бы там ни было, а министерство образования и науки (МОН) Украины уже подготовило список тех учебных заведений, которые подлежат оптимизации в первую очередь. По некоторым данным, в черные списки попали популярные среди украинских абитуриентов институты и высшие курсы Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Днепра и Житомира. Рассматривается возможность сокращения аудиторий вузов в Черновцах и Черкассах.

«Например, в Харькове мы свели сразу четыре аграрных университета в одно [заведение], — отрапортовал местным журналистам министр образования Украины Сергей Шкарлет. — Этот проект доказал свою жизнеспособность».

При этом министр не уточнил, что ни руководство, ни преподавательский состав упомянутых университетов не были поставлены в известность о предстоящем закрытии их кафедр и кабинетов.

Дальше — больше. Подконтрольные официальному Киеву местные СМИ начали масштабную информационную кампанию, суть которой сводится к нивелированию работы многих действующих учебных заведений.

«Треть выпускников [на Украине] вообще провалила экзамены по Внешнему независимому оцениванию (аналог ЕГЭ в РФ. — Прим. ФАН), — говорится в редакционном материале одного из центральных киевских телеканалов. — Помимо прочего, работодатели не хотят видеть на своих предприятиях юристов, экономистов и философов. Следовательно, необходимо просто сократить число этих факультетов в крупных университетах и ликвидировать профильные университеты на периферии».

«Таким образом, качество обучения [в оставшихся заведениях] станет лучше, — резюмировал Шкарлет. — А кто именно слабый и кого оптимизируют уже в ближайшее время — покажет аудит Всемирного банка».

permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края

Кстати, проведенные ранее представителями западных структур проверки украинских вузов показали низкую квалификацию самих инспекторов. В частности, в ходе визита в один из киевских университетов некий проверяющий из США категорически отказался читать работы абитуриентов исторического факультета, сославшись на недостаток времени.

«Складывается впечатление, что команда [президента Украины Владимира] Зеленского все решила заранее и в угоду западным партнерам готова пожертвовать даже образованием своих сограждан, — сказала в комментарии Федеральному агентству новостей социальный психолог Елена Мильто. — Похоже, власть напрямик говорит украинцам: «Хватит умничать!» Вот только эти слова Киев лишь цитирует, поскольку в свое время они были произнесены в ЕС и США».

С этим мнением согласны и многие молодые украинцы.

«Из-за ликвидации вузов молодежь будет вынуждена либо искать неквалифицированную работу в Европейском союзе, либо идти воевать на Донбасс, — отметил в доверительной беседе с корреспондентом ФАН активист общественного движения «Защита» Михаил Головин. — Оба эти варианта устраивают и Киев, и Запад».

Ранее по требованию западных структур власти Украины начали масштабную оптимизацию школ и профессионально-технических училищ.