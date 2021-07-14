«Хватит умничать»: Всемирный банк заплатит Киеву за ликвидацию украинских вузов 

Всемирный банк (ВБ) объявил о своем намерении выделить властям Украины около 200 млн долларов на так называемую «программу оптимизации» местных высших учебных заведений. В Вашингтоне полагают, что на Украине действует слишком много образовательных структур, не соответствующих западным критериям обучения. Предполагается, что уже в 2022-м свое существование прекратят более 40 институтов, а в течение ближайших трех лет за воротами своих альма-матер могут остаться до 200 тысяч студентов. Кто заинтересован в подобной практике, выяснял корреспондент ФАН.
В программном документе ВБ указано следующее:
«Целью программы оптимизации украинских вузов является повышение качества получаемых студентами знаний. Необходимо исключить любые коррупционные схемы, при которых дети высокопоставленных чиновников на Украине получают исключительные права на высшее образование».
Любопытно, что на момент публикации упомянутого документа его создатели так и не смогли парировать заявление оппонентов о том, что абсолютное большинство украинской золотой молодежи обучается за пределами своей родины.
Как бы там ни было, а министерство образования и науки (МОН) Украины уже подготовило список тех учебных заведений, которые подлежат оптимизации в первую очередь. По некоторым данным, в черные списки попали популярные среди украинских абитуриентов институты и высшие курсы Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Днепра и Житомира. Рассматривается возможность сокращения аудиторий вузов в Черновцах и Черкассах.
«Например, в Харькове мы свели сразу четыре аграрных университета в одно [заведение], — отрапортовал местным журналистам министр образования Украины Сергей Шкарлет. — Этот проект доказал свою жизнеспособность».
При этом министр не уточнил, что ни руководство, ни преподавательский состав упомянутых университетов не были поставлены в известность о предстоящем закрытии их кафедр и кабинетов.
Дальше — больше. Подконтрольные официальному Киеву местные СМИ начали масштабную информационную кампанию, суть которой сводится к нивелированию работы многих действующих учебных заведений.
«Треть выпускников [на Украине] вообще провалила экзамены по Внешнему независимому оцениванию (аналог ЕГЭ в РФ. — Прим. ФАН), — говорится в редакционном материале одного из центральных киевских телеканалов. — Помимо прочего, работодатели не хотят видеть на своих предприятиях юристов, экономистов и философов. Следовательно, необходимо просто сократить число этих факультетов в крупных университетах и ликвидировать профильные университеты на периферии».
«Таким образом, качество обучения [в оставшихся заведениях] станет лучше, — резюмировал Шкарлет. — А кто именно слабый и кого оптимизируют уже в ближайшее время — покажет аудит Всемирного банка».
Кстати, проведенные ранее представителями западных структур проверки украинских вузов показали низкую квалификацию самих инспекторов. В частности, в ходе визита в один из киевских университетов некий проверяющий из США категорически отказался читать работы абитуриентов исторического факультета, сославшись на недостаток времени.
«Складывается впечатление, что команда [президента Украины Владимира] Зеленского все решила заранее и в угоду западным партнерам готова пожертвовать даже образованием своих сограждан, — сказала в комментарии Федеральному агентству новостей социальный психолог Елена Мильто. — Похоже, власть напрямик говорит украинцам: «Хватит умничать!» Вот только эти слова Киев лишь цитирует, поскольку в свое время они были произнесены в ЕС и США».
С этим мнением согласны и многие молодые украинцы.
«Из-за ликвидации вузов молодежь будет вынуждена либо искать неквалифицированную работу в Европейском союзе, либо идти воевать на Донбасс, — отметил в доверительной беседе с корреспондентом ФАН активист общественного движения «Защита» Михаил Головин. — Оба эти варианта устраивают и Киев, и Запад».
Ранее по требованию западных структур власти Украины начали масштабную оптимизацию школ и профессионально-технических училищ.