Онкобольная Заворотнюк лишила Чернышева наследства в случае своей смерти

Москва, 14 июля. Известная в России актриса Анастасия Заворотнюк переписала часть своего имущества на маму, тем самым лишив мужа фигуриста Петра Чернышева прав на недвижимость.

Новости о звезде сериала «Моя прекрасная няня» на вес золота — уже почти три года артистка борется с тяжелой формой онкологического заболевания. Родные предпочитают не раскрывать никаких подробностей ее лечения и текущего состояния. Однако поговорить с журналистами и нарушить молчание решил знакомый семьи, режиссер Анатолий Демидов.

Последние месяцы звезда живет в загородном доме в подмосковном Крекшино. Кроме элитного коттеджа, во владении Заворотнюк находятся несколько квартир в России и за рубежом. Недавно стало известно, что Чернышева лишили возможности стать обладателем дорогостоящего коттеджа в случае смерти актрисы.

«Я точно знаю, что свой загородный дом в Крекшино Анастасия официально переписала на свою маму. Право собственности перешло матери. Возможно, так Анастасия решила позаботиться о будущем мамы на случай непредвиденных обстоятельств», — отметил знакомый семьи Заворотнюк в интервью kp.ru.

Артистка, вероятно, пытается защитить имущество от внезапного ареста за долги. Из-за болезни телезвезда растеряла все свои компании, поскольку в тяжелом состоянии ей было не до работы.

Заворотнюк за время борьбы с тяжелым недугом столкнулась не только с финансовыми проблемами. Курсы лечения отразились на всем организме, но особенно пострадала внешность — артистка потеряла волосы и сильно поправилась. По словам Демидова, ей не дают смотреться в зеркало, чтобы лишний раз не травмировать.