Численность банд в Чикаго десятикратно превысила штаты полиции

Чикаго, 14 июля. В Чикаго количество преступников превысило число полицейских в 10 раз. По словам суперинтенданта Дэвида Брауна, кризис связан с массовыми увольнениями из рядов правоохранительных органов. Об этом сообщил телеканал FOX 32 Chicago.

"Considering that we have had two weekends this year with over 100 people shot in Chicago, I would say the city is in war zone status," Chicago native Gianno Caldwell said. https://t.co/Cu1CptemlB — FOX 32 News (@fox32news) July 14, 2021

По словам Брауна, в городе насчитывается 55 банд, общей численностью 117 тыс. человек, в то время как полицейских всего 13 тыс. При этом многие из правоохранителей уйдут на пенсию в 2021 году. Только за последние шесть месяцев уволились 363 сотрудника полиции.

Один из местных чиновников Рэй Лопес заявил, что в такой деморализации виновен мэр города Лори Лайтфут. Из-за его антиполицейской риторики правоохранители не видят смысла продолжать службу.

«Многие из наших офицеров не хотят оставлять правоохранительную деятельность как профессию, а рано уходят на пенсию, чтобы перейти в другие отделы, потому что они не чувствуют себя ценными и уважаемыми в своем родном городе Чикаго», — прокомментировал показатели Лопес.

Два человека в день

Чикаго известен высоким уровнем насилия. Последние несколько лет в городе непрерывно растет количество убийств. В 2020 году (на фоне пандемии, ограничительных мер и призывов «держаться подальше друг от друга» ради всеобщей безопасности) убийств стало в полтора раза больше. В 2019 году были убиты 504 человека, а в 2020-м — уже 744. В среднем — два человека каждый день. А 31 мая, когда город охватили протесты из-за гибели Джорджа Флойда, было зафиксировано 18 убийств за 24 часа. Согласно статистике полицейского управления Чикаго, с начала года в городе было совершено 382 убийства, что на пять меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Global Look Press / Steve Sanchez / Keystone Press Agency

Ударные группы

10 июля президент США Джозеф Байден распорядился прислать в Чикаго специальные «ударные группы». Целью которых будет борьба с ростом преступности в крупнейших городах США. Планируется, что специальные команды будут координировать свои действия с федеральным Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию (ATF) и помогать местным полицейским.