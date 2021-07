Численность банд в Чикаго десятикратно превысила штаты полиции

Чикаго, 14 июля. В Чикаго количество преступников превысило число полицейских в 10 раз. По словам суперинтенданта Дэвида Брауна, кризис связан с массовыми увольнениями из рядов правоохранительных органов. Об этом сообщил телеканал FOX 32 Chicago.

"Considering that we have had two weekends this year with over 100 people shot in Chicago, I would say the city is in war zone status," Chicago native Gianno Caldwell said. https://t.co/Cu1CptemlB