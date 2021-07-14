Жители Киева потребовали уволить «мэра-рептилоида» Кличко

Киев, 14 июля. Жители столицы Украины собрались у Офиса президента страны и потребовали отставки мэра Виталия Кличко. Некоторые назвали градоначальника «рептилоидом» и призвали его уволить.

Около двух десятков человек вышли на митинг с плакатами. Они представляли различные общественные организации, в том числе «Краски жизни» и «Форум спасения Киева».

Координатор «Форума спасения Киева» Виталий Черняховский пожаловался на качество воздуха в городе. На столицу опустился смог, а виноват в этом Кличко, убежден общественник. Мэр специально ухудшает экологические условия, ведь он — рептилоид, считает митингующий.

«Я не хочу вдаваться в конспирологические теории, но многие говорят, что Кличко — это вообще рептилоид. Он вообще не человек. И я с этим согласен. Он дышит формальдегидом. И чем больше формальдегида, тем лучше рептилоиду», — подчеркнул Черняховский.

Общественный деятель потребовал увольнения Виталия Кличко с поста мэра. По мнению координатора «Форума спасения Киева», градоначальник издевается над жителями столицы и необходимо это прекратить.

Ранее Виталий Кличко лично прокомментировал слухи о своей отставке с должности градоначальника. Он связал сплетни с желанием неких политических сил контролировать человека на посту мэра Киева.