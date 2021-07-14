Африканский союз осудил сопровождающиеся человеческими жертвами протесты в ЮАР

Претория, 14 июля. Африканский союз (АС) осудил протестные акции в ЮАР, которые начались после ареста экс-президента страны Джейкоба Зумы.

За неделю митинги переросли в массовые беспорядки. Зафиксированы акты вандализма и мародерства, поджоги и блокирование автомагистралей. В столкновениях протестующих с полицией погибло 75 человек.

Представитель комиссии АС Муса Факи Махамат выразил соболезнования семьям погибших и заявил о необходимости остановить насилие.

«Председатель призывает к срочному восстановлению порядка, мира и стабильности в стране при полном уважении верховенства права. Он подчеркивает, что невыполнение этого требования может иметь серьезные последствия не только для государства, но и для региона в целом», — говорится в заявлении АС.

Ситуация вышла из-под контроля после ареста бывшего главы республики Джейкоба Зумы. Его приговорили к лишению свободы на 15 месяцев за неуважение к суду.

Global Look Press / Артем Бадретдинов

Сторонники Зумы устроили стихийные акции протеста в родной для бывшего президента провинции Квазулу-Натал. Они перекрыли трассу к крупнейшему порту страны, разграбили магазины и сожгли больше 15 грузовиков.

В скором времени полиция перестала справляться с увеличивающимся количеством митингующих. Обращения действующего президента ЮАР к народу также не принесли результатов. Властям пришлось направить в регион 2500 военных для подавления беспорядков.