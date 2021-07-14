Суд в Астрахани приговорил бывшего и.о. главы Росгвардии по области к условному сроку

Астрахань, 14 июля. Решением Кировского районного суда Астрахани бывший и.о. главы Росгвардии по Астраханской области получил 1,5 года условного срока по делу о злоупотреблении полномочиями.

Речь идет о Владимире Семине, который, как утверждает следствие, в декабре 2020 года, занимая должность замглавы регионального управления Росгвардии, с помощью посредника потребовал от двух лиц подарки за прохождении комиссии. Этот факт выявили сотрудники регионального управления ФСБ.

Против него возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям: о злоупотреблении должностными полномочиями и пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее суд приговорил начальника ИК‑14 в Мордовии к условному сроку.