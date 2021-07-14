Петербургский суд не стал менять меру пресечения Хованскому

Санкт-Петербург, 14 июля. Санкт-Петербургский суд оставил в силе решение об избрании меры пресечения блогеру Юрию Хованскому. Он обвиняется в призывах к террористической деятельности.

Хованский останется под стражей. При этом суд исключил весть о том, что он может продолжить заниматься преступной деятельностью.

Уголовное дело по статье о публичном оправдании террористической деятельности возбудили после появления видеоролика, на котором 31-летний Хованский поет песню о теракте на московской Дубровке. Блогер признал свою вину.

При этом арестованный ранее заявил, что надеется на другую меру пресечения в виде штрафа. Хованский также рассказал о времяпрепровождении в СИЗО.