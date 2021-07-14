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Ученые из США назвали продукты, которые вызывают появление жира на животе
Общество
Ученые из США назвали продукты, которые вызывают появление жира на животе
pixabay.com

Вашингтон, 14 июля. Употребление некоторых видов пищи не только не помогает избавиться от висцерального жира, но и провоцирует его накопление, считают диетологи.

Ряд продуктов, которые способствуют образованию жира в области живота, назвали ученые из Национального института здоровья в США. По словам экспертов, чтобы избавиться от лишних килограммов, важно отказаться от белого хлеба, выпечки и сладких газировок.

Вдобавок к этому, росту живота способствует употребление белого риса. Американские ученые рекомендуют отказаться от продуктов с рафинированными углеводами и фруктовых соков. Мороженное также рекомендуется исключить из рациона, т.к. оно может стать причиной появления сахарного диабета.

Россиянам в жаркую погоду следует избегать продуктов, которые приводят к обезвоживанию. Как сообщалось ранее, об этом рассказала диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха.

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