Ученые из США назвали продукты, которые вызывают появление жира на животе

Вашингтон, 14 июля. Употребление некоторых видов пищи не только не помогает избавиться от висцерального жира, но и провоцирует его накопление, считают диетологи.

Ряд продуктов, которые способствуют образованию жира в области живота, назвали ученые из Национального института здоровья в США. По словам экспертов, чтобы избавиться от лишних килограммов, важно отказаться от белого хлеба, выпечки и сладких газировок.

Вдобавок к этому, росту живота способствует употребление белого риса. Американские ученые рекомендуют отказаться от продуктов с рафинированными углеводами и фруктовых соков. Мороженное также рекомендуется исключить из рациона, т.к. оно может стать причиной появления сахарного диабета.

Россиянам в жаркую погоду следует избегать продуктов, которые приводят к обезвоживанию. Как сообщалось ранее, об этом рассказала диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха.