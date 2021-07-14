Bloomberg объявил о планах Apple увеличить производство новых iPhone в 2021 году

Вашингтон, 14 июля. Американская компания Apple планирует нарастить производство новых iPhone новой модели в текущем году, передает агентство Bloomberg.

Ранее корпорация продавала порядка 75 млн смартфонов с момента презентации новинки и до конца года. Теперь эта планка увеличена до 90 млн единиц. Новая модель, по прогнозам экспертов, получит улучшенные процессор, экран и камеру. Презентация традиционно запланирована на сентябрь.

Основанная в 1976 году Apple, помимо iPhone, планшетов iPad и смарт-часов Apple Watch, производит компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Рыночная капитализация компании превышает 2 трлн долларов.

Владельцы iPhone теперь смогут расплачиваться банковской картой «Мир» через смартфон или умные часы в любых торговых точках, где есть терминал бесконтактной оплаты. Чтобы воспользоваться функцией, необходимо добавить карту в Apple Wallet.