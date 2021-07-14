Мясников предупредил об опасной ошибке врачей в диагностике последствий COVID-19

Москва, 14 июля. Известный врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал долгосрочные последствия перенесенного коронавируса. Именно на них врачи списывают и другие заболевания.

По мнению специалиста, чаще всего пациенты сталкиваются не с реальными последствиями коронавируса, а с собственным самовнушением, которое дополнительно подпитывают некоторые медики. Долгосрочные последствия COVID-19 действительно существуют, они часто связаны с тяжелым течением болезни, но в нынешней ситуации с коронавирусом в 90% случаев это психосоматика, отметил Мясников.

Эксперт призвал коллег не видеть во всем последствия коронавируса, а тщательно проработать все возможные варианты. Иначе можно допустить серьезную ошибку и пропустить раннюю стадию тяжелых болезней, в том числе и онкологических, заключил Александр Мясников в эфире «Вести FM».

Ранее Мясников рассказал россиянам, как распознать аневризму сосудов мозга. По словам эксперта, одним из ярких симптомов является разрывающая головная боль