На Алтае трех медвежат-сирот готовят ко взрослой жизни

Горно-Алтайск, 14 июля. В Алтайском заповеднике начал работу мини-приют для медвежат-сирот. Ко взрослой жизни сотрудники учреждения готовят уже трех детенышей — Мишу, Машу и Тепу.

Специалисты отметили, что главное в воспитании медвежат — минимизировать контакт с человеком и сделать так, чтобы они не стали домашними питомцами и смогли выжить в неволе. Помимо этого, медвежата должны с малых лет бояться людей. Это необходимо для сведения до минимума опасности их встречи с людьми.

Чтобы малыши не привыкали к сотрудникам заповедника, которые за ними ухаживают, им постоянно приходится чередоваться и переодеваться каждый раз в новую форму без посторонних запахов, быстро кормить медвежат, менять карты памяти в фотоловушках и решать другие возникающие проблемы в вольере.

Ученые отметили, что, находясь рядом с хищниками, работникам также запрещено разговаривать и исключены какие-либо тактильные контакты. Все наблюдения за медвежатами-сиротами ведутся издалека.

Изначально в вольере проживало двое медвежат. В середине июня Онгудайского района им в компанию был привезен новый постоялец — Тепа. Хищники быстро нашли общий язык. Сотрудники заповедника рассказали, что медвежата-сироты спят, играют и кушают всегда вместе.

В Воркуте местные жители выбирают кличку для поселившейся на городском озере ондатры. Среди предложенных вариантов значились такие, как Кузя, Водолаз, Талисман, Виталя, Фортуна и Гулаг.