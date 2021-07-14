Владимирская область займется продвижением региональных брендов

Владимир, 14 июля. Проект «Сделано во Владимире» хотят использовать в области для повышения популярности локальных товаров.

Сейчас активисты во Владимирской области ведут работу над созданием каталога продовольственных товаров местного производства. Предполагается, что россияне смогут ознакомиться с владимирскими продуктами через сайт, а также путем ознакомления с печатной версией. Об этом пишет газета «Владимирские ведомости».

Инициатива создается для того, чтобы как можно более полно показать производителей из Владимирской области на одном ресурсе, презентовать их ассортимент и сделать вклад в их потенциальное развитие и узнавание.

Продвигать местные бренды позволит веб-сайт «Сделано во Владимире». Проект должны запустить осенью текущего года. Ожидается, что после лета разработчики отладят и наполнят контентом интернет-площадку и выпустят первый газетный экземпляр.

Наличие фермерских продуктов в розничных точках в России недавно изучил член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко.