Глава ЦИК сравнила уровень защиты бюллетеней с иглой в сказке про Кощея

Москва, 14 июля. Уровень защиты бюллетеней похож на иглу в сказке про Кощея Бессмертного. С таким заявлением выступила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Председатель ЦИК рассказала про несколько степеней защиты бюллетеней на выборах в Госдуму. Памфилова сравнила сохранность листов для голосования с иглой в сказке про Кощея. Глава Центризбиркома подчеркнула, что добраться очень сложно.

Памфилова ранее предложила перенести единый день голосования на школьные каникулы. Такую идею глава ЦИК объяснила тем, что большинство избирательных участков находятся в образовательных заведениях.